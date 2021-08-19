"Мрия" пролетит на Крещатиком во время парада ко Дню Независимости

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома

Отмечается, что "Мрия" замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов.

"Мрия" может перевозить сверхтяжелые и сверхгабаритные грузы.

Как известно, "Мрия" создавалась для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия".

18 августа самолет участие в первой репетиции военного парада ко Дню Независимости.

