"Мрия" пролетит на Крещатиком во время парада ко Дню Независимости
Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в военном параде к тридцатой годовщине провозглашения Независимости Украины
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома
Отмечается, что "Мрия" замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов.
"Мрия" может перевозить сверхтяжелые и сверхгабаритные грузы.
Как известно, "Мрия" создавалась для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия".
18 августа самолет участие в первой репетиции военного парада ко Дню Независимости.
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