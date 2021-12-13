Мраморное море ждет экологическая катастрофа, - исследование
Турецкие исследования показывают, что Мраморному морю грозит новая экологическая катастрофа из-за загрязнения
Об этом сообщил агентству IHA гидролог М. Левент Артюз, руководитель Проекта мониторинга изменяющихся океанографических условий Мраморного моря (MAREM).
По его словам, главная проблема – это не слизь, а загрязнение Мраморного моря. Ученые всегда сталкивались с явлениями, подобными слизи, и встретятся с ними в будущем. Это неизбежная ситуация, ведь люди продолжают загрязнять Мраморное море каждый день, не меняя своего отношения.
"Мы продолжаем загрязнять Мраморное море. Как показывает наше мониторинговое исследование, влияние бактерий на процесс разложения слизи оставит очень большую биомассу после своего распада. И это приведет к следующей катастрофе", - сказал он.
Летом 2021 года Мраморное море недалеко от Стамбула покрылось слизью из-за того, что в море выливали сточные воды без очистки.
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