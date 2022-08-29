"Можно уничтожить площади, но не свободу": британский актер Хью Бонневиль создал видео о Харькове и разрушении его Россией
Британский актер Хью Бонневиль в рамках проекта "Открытки из Украины" рассказал о достопримечательностях Харькова, которые обстреливали российские оккупанты
Видео опубликовали на ютуб-странице Украинского института.
"Харьков - второй по величине город в Украине. Почти каждое здание в его историческом центре является архитектурным памятником", - говорит Хью Бонневиль.
В видео актер рассказывает, что площадь Свободы – одна из самых больших площадей в мире, на которой расположены памятники конструктивизма.
"Исторический центр имеет большое символическое значение для харьковчан. С первого дня вторжения Харьков был одной из главных целей российской армии. Не жалея ни исторического наследия, ни жизни мирных жителей, российская армия ежедневно обстреливает город. Административные здания, университеты, храмы и библиотеки были уничтожены. Десятки людей были ранены и убиты. Воронки от бомб на площади Свободы и разрушенные здания по всему историческому центру стали страшным напоминанием о цене свободы в XXI веке", - говорит актер.
Хью Бонневиль добавил, что свободу украинцев ликвидировать россиянам не получится: "Вы можете уничтожить площади, но вы не можете уничтожить свободу".
В Украинском институте сообщают, что в проекте Postcards from Ukraine представят еще семь видео, в которых мастера искусств из Украины и других европейских стран будут рассказывать истории разрушенных исторических и культурных зданий.
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