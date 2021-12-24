"Можно спросить Януковича": Яценюк предупредил Зеленского о непоправимых последствиях в случае ареста Порошенко

Об этом он написал в Facebook.



"Попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев", - написал Яценюк.



По его мнению, у власти еще есть возможность остановиться.



"Вместо раздора и политических преследований призываю власти провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", - считает экс-глава правительства.

Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу эксминистру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд. грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн.

Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.

В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили , что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.