Об этом рассказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Петровский в Facebook .

По его словам, конфликт произошел исключительно между пассажирами.

"Очень досадно, что кто-то додумал, будто обидела или вывела в тамбур военного железнодорожница. Это не укладывалось в голове, и мы благодарны близким воина, что эту позорную ложь опровергли", - написал Петровский.

"Когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре - несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно огорчило воина, он не сообщал. Настаивать и допытываться считали некорректным", - добавил он.

Петровский посоветовал людям, которым якобы мешал запах военного, путешествовать пешком.

"Если кто-то разнеженный едет со своим ноутбуком в нашем Интерсите, пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что может он себе позволить, - то сомкнуть свою пасть, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком. Потому что едет он мирно в поезде именно благодаря таким военным", - подчеркнул он.

Военного, возвращавшегося с фронта, на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха".

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