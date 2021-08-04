"Можно потерять не только свободу, но и жизнь": белорусская легкоатлетка Максимова решила не возвращаться домой из-за границы
3 августа белорусская легкоатлетка Яна Максимова объявила, что не вернется в Беларусь из-за опасности для жизни в стране
Об этом белорусская легкоатлетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии, заявила в Instagram.
"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К большому сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни", - написала Максимова.
Она надеется, что ее спортивная карьера продолжится и в нее будет возможность готовиться к следующим Олимпийским играм.
Спортсменка выступает в многоборье. В июне 2021 Максимова выиграла Кубок Беларуси, но не смогла принять участие в Олимпиаде, ведь не выполнила олимпийский квалификационный норматив.
Муж Максимовой, спортсмен Андрей Кравченко, поддержал жену в ее отказе возвращаться в Беларусь.
- 1 августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.
- Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.
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