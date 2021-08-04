"Можно потерять не только свободу, но и жизнь": белорусская легкоатлетка Максимова решила не возвращаться домой из-за границы

Об этом белорусская легкоатлетка Яна Максимова, которая сейчас находится в Германии, заявила в Instagram.

"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К большому сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни", - написала Максимова.

Она надеется, что ее спортивная карьера продолжится и в нее будет возможность готовиться к следующим Олимпийским играм.

Спортсменка выступает в многоборье. В июне 2021 Максимова выиграла Кубок Беларуси, но не смогла принять участие в Олимпиаде, ведь не выполнила олимпийский квалификационный норматив.



Муж Максимовой, спортсмен Андрей Кравченко, поддержал жену в ее отказе возвращаться в Беларусь.

1 августа стало известно, что за критику власти белорусского члена олимпийской сборной Кристина Тимановську решили отправить в Минск перед ее забегом, который должен был состояться сегодня. Причиной возмущения Тимановськои было то, что ей и другим спортсменкам-белорускам без объяснений изменили условия участия в Играх.

Она обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попала на первые полосы мировых СМИ.

Полиция Японии взяла ее под свою защиту. Из соображений безопасности к ней также приставили представителя МОК.

Чехия и Польша заявили, что готовы предоставить спортсменке политическое убежище

2 августа Польша выдала гуманитарную визу Тимановськой .

4 августа спортсменка Тимановська вылетела из Токио в Вену

4 августа издание "Наша Нива" сообщило, что из Беларуси выехал тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев. В июне 2021 его арестовали на 15 суток по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии.