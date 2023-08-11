Можно печатать дома: Рада освободила электронные марки от НДС
Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий от НДС выпуск электронных почтовых марок. Это позволит печатать марки где угодно и быстро отправлять письма
Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .
"До сегодняшнего дня действовала норма налогового кодекса, согласно которому, когда вы покупали бумажные марки они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должно было уплачиваться. Теперь все марки равны в правах", - заявил гендиректор.
Смелянский отмечает, что благодаря этим нововведениям очередей в отделениях станет гораздо меньше.
"Уже совсем скоро дадим возможность печатать электронные марки прямо дома или в офисе на принтере и быстро отправлять все письма в отделениях. Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше", - добавил генеральный директор.
Фото: Игорь Смелянский
Скорее всего, эти нововведения начнут работать в сентябре.
- Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.
- В июне Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.
- Легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.67
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное