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Можно печатать дома: Рада освободила электронные марки от НДС

11 августа, 2023 пятница
09:44
Общество Укрпочта

Верховная Рада Украины приняла закон, освобождающий от НДС выпуск электронных почтовых марок. Это позволит печатать марки где угодно и быстро отправлять письма

Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

"До сегодняшнего дня действовала норма налогового кодекса, согласно которому, когда вы покупали бумажные марки они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должно было уплачиваться. Теперь все марки равны в правах", - заявил гендиректор.

Смелянский отмечает, что благодаря этим нововведениям очередей в отделениях станет гораздо меньше.

"Уже совсем скоро дадим возможность печатать электронные марки прямо дома или в офисе на принтере и быстро отправлять все письма в отделениях. Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше", - добавил генеральный директор.

На фото: електронна марка

Фото: Игорь Смелянский

Скорее всего, эти нововведения начнут работать в сентябре.

  • Благодаря новой тысяче экземпляров марки "Русский военный корабель, иди...!", на годовщину выпуска удалось собрать миллион гривен на 10 беспилотников DJI Mavic 3 для ВСУ.
  • В июне Укрпочта получила три награды ежегодной международной отраслевой премии World Post and Parcel Award сразу в трех категориях.
  • Легендарная украинская марка "Русский военный корабель, иди…!", которую Укрпочта презентовала 12 апреля 2022 года, завоевала главный приз международной филателистической художественной премии "Азиаго".
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