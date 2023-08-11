Можно печатать дома: Рада освободила электронные марки от НДС

Об этом информирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский .

"До сегодняшнего дня действовала норма налогового кодекса, согласно которому, когда вы покупали бумажные марки они не подлежали НДС, а когда та же марка наносилась электронным путем, то НДС должно было уплачиваться. Теперь все марки равны в правах", - заявил гендиректор.

Смелянский отмечает, что благодаря этим нововведениям очередей в отделениях станет гораздо меньше.

"Уже совсем скоро дадим возможность печатать электронные марки прямо дома или в офисе на принтере и быстро отправлять все письма в отделениях. Сначала регистрируемые, а затем и все остальные. Так что очередей станет меньше", - добавил генеральный директор.

Фото: Игорь Смелянский

Скорее всего, эти нововведения начнут работать в сентябре.