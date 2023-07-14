Об этом в эфире Еспресо рассказал эксперт рынка труда Сергей Марченко.

"У работодателей нет выбора на самом деле. Маленькое количество рабочей силы на рынке труда диктует свои условия. Большая конкуренция работодателей за рабочие руки обуславливает повышение заработных плат. К сожалению, повышение заработных плат происходит не так быстро, как хотелось бы наемным рабочим", - сказал он.

Марченко добавил, что, если посмотреть на статистику средних зарплат с начала года, она в целом стабильна и составляет 15 тыс. грн в среднем по Украине.

"Высокий спрос на людей будет давить на зарплаты и можно ожидать дальнейшего повышения до конца года. Несмотря на то, что работодатели сейчас не жируют - очень большие затраты связаны с переездом производств в другие регионы. У кого-то из производителей разбомблены цеха, у кого-то - у поставщиков, тоже бизнес не может нормально работать. Расходы бизнеса очень высоки - сейчас бизнес не в наилучшем состоянии. Пожелаем ему успехов и все-таки выйти из этого кризиса, потому что зарплаты потихоньку повышаются и расходы достаточно высокие, а покупательная способность ниже, чем была до войны", - подытожил эксперт.