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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Можно ожидать, что со стороны Беларуси будет атака не на Украину, а на Польшу или страны Балтии, – военный аналитик Гетман
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Можно ожидать, что со стороны Беларуси будет атака не на Украину, а на Польшу или страны Балтии, – военный аналитик Гетман

12 декабря, 2022 понедельник
18:37
война с Россией

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, отметил, что есть опасение, что из Беларуси может быть провокация в сторону страны, которая является членом НАТО, чтобы посмотреть на реакцию Альянса

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Те войска, которые сейчас есть со стороны Беларуси у нашей границы, они не те силы, которые способны сделать наступление. Вряд ли они будут вообще атаковать, потому что, во-первых, мы подготовились к атаке, а во-вторых, здесь не в количестве дело, а в качестве. Они не имеют той военной подготовки, которая бы смогла им дать возможность для наступления", - прокомментировал военный эксперт.

Алексей Гетьман добавил, что генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг говорил о большой вероятности того, что Россия может втянуть другие страны в войну России против НАТО.

"Поэтому можно ожидать, что со стороны Беларуси будет атака не на Украину, а на какую-то другую страну, и это могут быть Польша или страны Балтии для того, чтобы посмотреть, как Альянс выполняет 5 статью своего устава. То есть вступит ли НАТО в войну, не в поддержку, а именно в войну против РФ или Беларуси, если с ее стороны будет нанесен удар по какому-либо из членов Альянса.Подобные провокации присущи РФ, поэтому это вполне можем ожидать. Но какого-то наступления той техникой или личным составом из Беларуси, которые есть на северной границе нашей страны, ожидать, по крайней мере, на Киев, невозможно.Также были разговоры со стороны Института изучения войны, что это может быть атака на Ровенщину или на Волынь, то есть какая-то попытка атаки или провокация ДРГ. Но есть и опасение, что они попытаются нанести какой-то вред стране, которая является членом НАТО, чтобы посмотреть на реакцию Альянса", - предположил Гетман.

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