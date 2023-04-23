Об этом в эфире Еспресо заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины и член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.

"Дополнительные выплаты военным – это адекватно и правильно. Есть вариант наведения порядка – таможня (сколько миллиардов идет контрабандой), подакцизный рынок, рынок алкоголя, табака. Если так разобраться, то можно найти эти деньги. Не включая печатный станок и не поднимая налоги. Я думаю, что во власти также это просчитали - можно обеспечить в нынешних условиях. Навести порядок на таможне как минимум. Таможня, рынок алкоголя и табака - эти три позиции все перекрывают. У нас есть внутренние возможности. Если есть политическая воля - все это можно сделать", – считает он.