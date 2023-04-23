Можно найти деньги на выплату военным по 30 тыс. грн без печатанья денег и увеличения налогов, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Непран
Если навести порядок на таможне и рынке подакцизных товаров, можно найти средства на выплату военным по 30 тыс. грн без печати денег и увеличения налогов
Об этом в эфире Еспресо заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины и член Украинского совета бизнеса Михаил Непран.
"Дополнительные выплаты военным – это адекватно и правильно. Есть вариант наведения порядка – таможня (сколько миллиардов идет контрабандой), подакцизный рынок, рынок алкоголя, табака. Если так разобраться, то можно найти эти деньги. Не включая печатный станок и не поднимая налоги. Я думаю, что во власти также это просчитали - можно обеспечить в нынешних условиях. Навести порядок на таможне как минимум. Таможня, рынок алкоголя и табака - эти три позиции все перекрывают. У нас есть внутренние возможности. Если есть политическая воля - все это можно сделать", – считает он.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты вернут работникам ДСНС и полицейским.
- 11 апреля нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль внес в Верховную Раду проект постановления, блокирующий подписание главой парламента и президентом законопроекта о возвращении военнослужащим доплаты в размере 30 тысяч грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное