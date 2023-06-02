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Можно ли заснуть во время ночных обстрелов и как функционировать: советы от доктора меднаук

2 июня, 2023 пятница
09:00
Общество

Доктор медицинских наук, академик, профессор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Олег Чабан поделился советами относительно сна во время обстрелов

Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики .

"Сон в такой тяжелый для нашей психики период, как полномасштабная война, переходит в так называемую "стадию ожидания". Как будто спишь, но в режиме готовности в любой момент вскочить с постели и убегать. Следовательно, в пошаговом восстановлении сна важно учесть все факторы влияния", - говорится в заявлении.

Как в такое сложное время заснуть во время ночных обстрелов - рассказал Олег Чабан - доктор медицинских наук, академик, профессор кафедры медицинской психологии, психосоматической медицины и психотерапии медико-психологического факультета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца.

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Важно позаботиться про:

  • Безопасное место . Это может быть коридор в вашей квартире, где есть две стены, подвал, бомбоубежище или метро. Если вы чувствуете страх, даже когда нет угрозы, обустройте место для сна там, где вы чувствуете себя безопаснее
  • Тепло . Важно не замерзать и не испытывать холодовой стресс. Одевайтесь так, будто придется спать на улице. Лучше выбрать теплое одеяло
  • Звуковая атмосфера . Выберите то, что вам нравится, – тихую музыку, шум волн, ветра, дождя или птичье пение, или полную тишину, можно воспользоваться ушными затычками

Фото: МКИП

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