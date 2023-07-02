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Можно ли вылечить бесплодие?

2 июля, 2023 воскресенье
18:43
Здоровье

По статистике, каждая пятая семейная пара в Украине испытывает трудности с зачатием. И это очень высокий показатель

Какие варианты решения проблемы, рассказывают специалисты крупнейшей украинской сети центров репродуктивного здоровья "Мать и ребенок".

Является ли бесплодие излечимым?

Есть три фактора, которые определяют шансы на успех:

Тип бесплодия

Бесплодие бывает разным: мужским и женским, соединенным и комбинированным. Оно может быть абсолютным, когда состояние репродуктивной системы полностью исключает возможность наступления беременности и относительным, когда состояние репродуктивной системы можно улучшить. Бесплодие также отличается по происхождению. Некоторые причины можно устранить, другие нет. Определить тип бесплодия в паре можно только после обследования обоих партнеров.

Возраст

Естественным пиком фертильности женщины является возраст от 18 до 35 лет. После процесс медленно угасает. Поэтому, чем раньше начато лечение бесплодия, тем больше шансов на успех. У женщин до 40 лет больше шансов забеременеть с помощью ВРТ и выносить беременность.

У мужчин угасание начинается после 40 лет, а выраженную форму приобретает после 50. Некоторые сохраняют фертильность и в позднем возрасте, однако риски для будущих потомков возрастают.

Сопутствующие заболевания

Беременность представляет собой серьезную нагрузку на организм женщины, двойную нагрузку — беременность и болезнь — он может не вынести. К таким болезням относятся, например, пороки сердца, генетические патологии или их носительство.

Чи можна вилікувати безпліддя

Обследование

Перед лечением бесплодие назначаются:

● клинические анализы крови и мочи;
● исследование крови на гормоны;
● исследование на инфекции;
● мазок из половых путей.

Для женщин:

● ПАП-тест (мазок на цитологию);
● УЗИ малого таза.
Для мужчин:
● спермограмма;

● MAR-тест (тест на антиспермальные антитела).

По результатам этих исследований могут быть назначены дополнительные анализы.

Генетическая диагностика

Причины проблем с фертильностью часто генетические, они могут быть основой привычного невынашивания беременности. Так что генетическая диагностика дает возможность носителям некоторых наследственных заболеваний родить здорового ребенка.

Например, лаборатория медицинского центра "Мать и дитя" выполняет следующие виды анализов:

● кариотипирование (кариотип периферической крови);
● предимплантационное генетическое тестирование эмбриональных тканей на пять хромосом (Х, Y, 13, 18, 21) ответственных за наиболее частые генетические патологии;
● FISH-анализ спермы (технология FISH/TUNEL) — определение количества сперматозоидов с хромосомными аномалиями с помощью флуоресцентных зондов;
● предимплатный генетический скрининг на 24 хромосомы методом NGS;
● диагностика мутации у родителей по ряду наследственной патологии (мышечная дистрофия, гемофилия, хондродисплазия и т.п.) и NGS-анализ эмбрионов на их наличие;
● генетический паспорт — выявление генетической патологии, способной вызвать наследственную болезнь ребенка.

Чи можна вилікувати безпліддя

Варианты лечения бесплодия

Есть несколько вариантов лечения бесплодия:
● медикаментозный;
● хирургический;
● ВРТ.

Если первые два не помогают, то при наличии показаний используют ВРТ. К ним
принадлежат:

● внутриматочная инсеминация (ВМИ);
● экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
● интраплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ);
● использование донорского материала;
● суррогатное материнство и т.д.

Когда бесплодие неизлечимо

Если, несмотря на применяемое лечение,  один из партнеров все же не может иметь детей, для такой пары все еще сохраняется возможность отцовства: использование донорского материала и суррогатное материнство.

Автор: Микитюк Александр Владимирович - акушер-гинеколог, репродуктолог.

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