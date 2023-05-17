Можно ли убить Залужного?
На днях я навещал раненого побратима. Болтали, но тут за ним пришла санитарка с креслом и забрала его к какому-то врачу
Мы договорились, что я подожду его. Сижу, смотрю новости в телефоне. В палате был еще один раненый боец, который, похоже, уже заканчивал лечение. Шустрый такой. Возле него сидела мать и рассказывала о соседях. А потом она говорит, что слышала, будто Залужного убили. Ее сын рассмеялся и говорит:
– Мама, не говори ерунду. Ну, как могли убить Залужного? Он же наш оберег. Зэсэушный. С оберегом ничего не может произойти. Это русские бросают. Забудь.
Я улыбнулся этому простому взгляду и, дождавшись побратима, рассказал ему услышанное.
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Боженька устал ждать, когда мы выберем достойного, и послал его нам по своему усмотрению. Сложное время требует сложных решений
– Ефимыч, все логично. Но он не только оберег, но и компенсатор.
– Что? – не понял я.
- Это компенсатор за весь тот п*дец, который всегда был у нас с властью.
– Так власть мы сами выбираем, а его назначили.
– Наверное, Боженька устал ждать, когда мы выберем достойного и прислал его нам по своему усмотрению. Сложные времена требуют сложных решений. Вот представь, что наступило 24 февраля, а у нас наша власть и нет Залужного. Представил это? Поэтому Боженька нам его заранее дал. Ефимыч, ты даже не представляешь, как иногда может выглядеть Божье провидение. В нашем случае это Залужный.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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