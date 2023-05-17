Мы договорились, что я подожду его. Сижу, смотрю новости в телефоне. В палате был еще один раненый боец, который, похоже, уже заканчивал лечение. Шустрый такой. Возле него сидела мать и рассказывала о соседях. А потом она говорит, что слышала, будто Залужного убили. Ее сын рассмеялся и говорит:

– Мама, не говори ерунду. Ну, как могли убить Залужного? Он же наш оберег. Зэсэушный. С оберегом ничего не может произойти. Это русские бросают. Забудь.

Я улыбнулся этому простому взгляду и, дождавшись побратима, рассказал ему услышанное.

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Боженька устал ждать, когда мы выберем достойного, и послал его нам по своему усмотрению. Сложное время требует сложных решений

– Ефимыч, все логично. Но он не только оберег, но и компенсатор.

– Что? – не понял я.

- Это компенсатор за весь тот п*дец, который всегда был у нас с властью.

– Так власть мы сами выбираем, а его назначили.

– Наверное, Боженька устал ждать, когда мы выберем достойного и прислал его нам по своему усмотрению. Сложные времена требуют сложных решений. Вот представь, что наступило 24 февраля, а у нас наша власть и нет Залужного. Представил это? Поэтому Боженька нам его заранее дал. Ефимыч, ты даже не представляешь, как иногда может выглядеть Божье провидение. В нашем случае это Залужный.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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