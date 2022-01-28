"Можно ли стартануть с 0?" - боксер Вирчис, которого нашли повешенным, за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь заново

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Владимир Вирчис в своем сообщении намекнул, что его доверием воспользовались близкие друзья.



"Привет друзья. А наверняка найдутся, не дай Бог, конечно, люди, которые доходили до состояния отчаяния после того, как близкие друзья подставили их на доверии? Можно ли стартануть с 0? Руки есть, ноги есть, мозгов чуть-чуть не хватает. Поделитесь горьким опытом, я думаю, многим интересно будет, просто стесняются. Алкоголь и наркотики не предлагать. Может, вместе что-нибудь придумаем? Если что, пишите в приват. Немного странно выглядит, когда боксеры за помощью обращаются", - писал 5 января Вирчис.



В ночь с 27 на 28 января в Днепровском районе столицы прохожий обнаружил повешенное тело. Жена Владимира Вирчиса утром обратилась в полицию, что ее муж исчез после того, как ночью ушел из дома. После этого выяснилось, что мертвым нашли именно бывшего боксера.



Владимиру Вирчису было 48 лет. На профессиональном ринге боксер провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. Был интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF (2003-2004) и WBO (2005-2006) в супертяжелом весе.

28 января украинского боксера Владимира Вирчиса нашли повешенным в Киеве.