Это показали результаты социологического исследования , проведенного по заказу Украинского института будущего в первой половине августа 2023 года. 76% участников опроса отмечали, что выборы Президента необходимо проводить после Победы Украины, по выборам в Верховную Раду подобный ответ дали 61% опрошенных, по выборам депутатов в местные советы и сельских, поселковых, городских голов – 56%. Существенных отличий в ответах на вопрос о времени проведения выборов в зависимости от пола, возраста или региона проживания респондентов не зафиксировано.

23 августа во время своего визита в Киев американский сенатор Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине в следующем году должны пройти даже в условиях войны. Ранее о возможности организации выборов в условиях военного положения говорил и президент ПАСЕ Тини Кокс. Иностранные политики свои заявления, вероятно, основывают на международных рамочных документах. Так, статья 3 дополнительного протокола к Европейской конвенции по правам человека говорит, что "Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить свободные выборы с разумной периодичностью путем тайного голосования в условиях, которые будут обеспечивать свободное выражение мнения народа в выборе законодательного органа". Подобные формулировки о периодических выборах, проводимых через разумные интервалы времени, содержатся и в Копенгагенском документе ОБСЕ. Следует отметить, что все международные рамочные документы, кроме необходимости проведения периодических выборов, настаивают, что выборы должны проходить в свободной обстановке и с обеспечением безопасности избирателей и членов комиссий.

Международный опыт проведения военных выборов разнообразен. Великобритания не проводила выборы во время второй мировой войны, а обратным примером считают Израиль, проводящий все избирательные процессы в условиях постоянных угроз безопасности. В 21 веке в Ираке и Афганистане проводились выборы даже тогда, когда центральное правительство не контролировало часть территории страны.

Закон Украины о правовом режиме военного положения прямо запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Действующий избирательный кодекс обязывает ЦВК (Центральную избирательную комиссию) объявить начало избирательной кампании в течение 30 дней после отмены военного положения. Статья 83 Конституции Украины говорит о бессрочном продлении полномочий Верховной Рады, если срок полномочий истек во время действия режима военного положения. Значительная часть юристов понимает эту статью так, что после 29 августа 2024 года текущий состав парламента обретет право работать до отмены режима военного положения. Изменения в законы можно внести и во время войны, однако изменения в Конституцию во время военного положения вносить запрещено.

Президент Владимир Зеленский в своем интервью рассказал об организационных проблемах, мешающих проведению выборов. Это, прежде всего, обеспечение безопасности граждан в условиях ведения боевых действий. Также важно финансирование выборов, что в условиях дефицита бюджета является серьезным вызовом для финансовой системы Украины. Также огромный вызов – обеспечение права участия в выборах украинских беженцев, которые находятся в европейских странах. Голосование только на территории дипломатических учреждений не обеспечит возможность проголосовать 5 миллионам избирателей. Онлайн-голосование или отправка бюллетеней по почте вызывает недоверие избирателей и оппозиционных партий. Голосование вне диппредставительств требует привлечения к организации выборов правительств всех тех стран, где находятся украинцы, и решения ряда юридических проблем.

Рабочие группы в составе представителей ЦВК, парламента, экспертов работают над предложениями по решению всех этих задач, равно как и обновлением реестра избирателей и возможным изменением избирательной системы. В условиях наличия 5 миллионов временно перемещенных лиц, скорее всего, на ближайших парламентских выборах будет применена система закрытых партийных списков по единому общенациональному избирательному округу.

Политики смогут принять политическое решение о проведении выборов только при решении всех этих организационных вопросов. Но обеспечить техническую и юридическую готовность к проведению выборов должны специалисты, и активная работа над моделью военных или послевоенных выборов не является доказательством необходимости их проведения в ближайшее время.

Также политическое решение должно быть консенсусным с обществом. Если война будет затягиваться на годы, а этот парламент уже совсем не справляться со своей работой – тогда возможны изменения общественных настроений. И даже в такой ситуации любое обострение на фронте станет основанием для переноса даты выборов.

Важно понимать, что ближайшие выборы в любом случае не будут похожи на избирательные процессы, к которым привыкли украинцы. За годы избирательных скандалов и недоверия к результатам выборов мы создали максимально регламентированную систему администрирования и контроля. Избирательный съезд партии недействителен без приглашения на него члена ЦВК, а на процессы выдвижения кандидатов или проверки их документов отводится по неделе. Целая страница в избирательном кодексе может быть посвящена детальному описанию формы и содержания агитационного плаката кандидата, изготовленного на средства бюджета. Кто сейчас читает те плакаты? Будет ли кто-нибудь смотреть официальное выступление кандидата на государственном телеканале? Многие нормы переносились в каждый новый закон еще с аналоговых времен.

Первые послевоенные выборы или выборы во время войны будут значительно отличаться от того, к чему мы привыкли. Не будет идеальных условий для избирателей и кандидатов. Тем не менее, мы должны обеспечить политическую конкуренцию и свободную агитацию субъектов избирательного процесса. Главной площадкой для этого станет Интернет, который в Украине уже победил телевизор. И этот вызов мы должны использовать как возможность создания нового типа выборов, с учетом диджитализации и максимального проникновения современных средств коммуникаций. Собственно голосование возможно останется классическим – с участками и бюллетенями. Тем не менее, регистрация избирателей, агитация, коммуникация с кандидатом – это теперь стримы, чаты, боты и онлайн-сервисы.

Но в любом случае решение о необходимости и дате проведения выборов будет принимать только украинский народ, а юридически будет обеспечивать украинская власть согласно украинской Конституции и с учетом ситуации безопасности.

Специально для Еспресо

Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

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