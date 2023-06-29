Можно ли попасть на свободную территорию Украины, если оккупанты отобрали паспорт: ответ Минреинтеграции
Если оккупанты отобрали или испортили паспорт, человек все равно может попасть на свободную территорию Украины. Для подтверждения личности можно воспользоваться другим документом
Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, отвечая на вопросы проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии".
По ее словам, человека могут пустить с любым документом, удостоверяющим личность. К примеру, это может быть свидетельство о рождении.
"Пограничная служба сегодня впускает людей без паспортов. Мы знаем, что делает враг: он специально лишает наших людей украинских паспортов, чтобы они не могли въехать. Даже по свидетельству о рождении, даже по копии свидетельства о рождении они могут въехать ", – сказала чиновница.
Также она попросила обращаться к пограничникам.
"Не к таможенникам, не ко всем, кто находится на переходе, а именно к пограничникам. Они дадут информацию и дадут нам сигнал. У нас с УВКБ ООН разработан целый алгоритм на случай, когда у людей нет денег, нет, где жить, и нужно изготовить паспорт", - отметила Верещук.
- В мае стало известно, что оккупантам Херсонской области приказали умышленно портить украинские паспорта на блокпостах.
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