Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, отвечая на вопросы проекта Радио Свобода "Донбасс. Реалии".

По ее словам, человека могут пустить с любым документом, удостоверяющим личность. К примеру, это может быть свидетельство о рождении.

"Пограничная служба сегодня впускает людей без паспортов. Мы знаем, что делает враг: он специально лишает наших людей украинских паспортов, чтобы они не могли въехать. Даже по свидетельству о рождении, даже по копии свидетельства о рождении они могут въехать ", – сказала чиновница.

Также она попросила обращаться к пограничникам.

"Не к таможенникам, не ко всем, кто находится на переходе, а именно к пограничникам. Они дадут информацию и дадут нам сигнал. У нас с УВКБ ООН разработан целый алгоритм на случай, когда у людей нет денег, нет, где жить, и нужно изготовить паспорт", - отметила Верещук.