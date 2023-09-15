Можно ли победить "русский мир", когда на фронте его останавливает ВСУ, а внутри страны он неприкосновен
Тамара Гергелюк из Верхнего Ясенова считает, что нет. По ее мнению, даже победа на фронте не завершит войну, пока российская церковь и ценности будут властвовать в Украине
Тамара похоронила сына Михаила, погибшего на фронте. Сын Николай воюет сейчас.
Я встречаюсь сейчас с людьми в разных уголках страны, чтобы понять, почему блокируются в Верховной Раде мои законы о гуманитарной деколонизации и запрете деятельности российской церкви. Расскажу это.
И когда Арестович возбуждает дело против Натальи Пипы за ее сопротивление пропаганде российского мира, то он, а не Наталья должен понести ответственность за антиукраинские действия.
Как и те, кто таких арестовичей назначает на должности и потом финансирует.
Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины
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