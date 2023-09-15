Тамара похоронила сына Михаила, погибшего на фронте. Сын Николай воюет сейчас.

Я встречаюсь сейчас с людьми в разных уголках страны, чтобы понять, почему блокируются в Верховной Раде мои законы о гуманитарной деколонизации и запрете деятельности российской церкви. Расскажу это.

И когда Арестович возбуждает дело против Натальи Пипы за ее сопротивление пропаганде российского мира, то он, а не Наталья должен понести ответственность за антиукраинские действия.

Как и те, кто таких арестовичей назначает на должности и потом финансирует.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.