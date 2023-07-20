Попробую дать ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия и начать решать проблему.

1. Поставить диагноз

Мой диагноз состоит из двух пунктов:

а) алчность на фоне утраты ощущения страха;

б) ожидание выборов и переход в логику избирательной кампании (и это при том, что выборов в ближайшее время не будет).

2. История болезни

Идет борьба за деньги. У местных властей есть ресурс. Этот ресурс у них хотят забрать. Местные власти выступают против, потому что считают, что Техас должны грабить техасцы. До сих пор, без войны, формула "он ворует, но что-то и делает" работала на местных выборах почти безотказно. Историческая память и элементарные законы психологии поведения, что позволяют большому слою (большинству) местных лидеров жить в логике "мы сейчас что-то построим (освоим/украдем), а потом они все равно за нас проголосуют", будут работать и дальше.

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Центр живет в схожей логике, которая сводится к формуле "контролируем силовиков - и это все решает". До сих пор это тоже работало. Вернее, и в первом, и во втором варианте работало временно.

В великой войне коррупции чиновника против коррупции силовика/судьи победы были исключительно ситуативными. Война ничего не изменила. Люди, оправившись от первого страха, продолжили жить так, будто ничего не изменилось. И это касается всех уровней.

3. Первый этап лечения

Главная наша проблема состоит в том, что мы хотим выпить волшебную таблетку и решить сразу все проблемы. И это при том, что мы знаем, что так не бывает. И сейчас, прежде чем приступить к жестким хирургическим методам лечения, нужно стабилизировать состояние пациента (опуститься на землю и разрешить выпустить пар в обществе).

С моей точки зрения, стабилизация заключается в нескольких аспектах:

а) стороны должны отступить на шаг назад: центр перестает посягать на деньги регионов, регионы получают четкие правила игры. По-моему, эти правила сводятся к простой формуле: 80% бюджета (кроме зарплат) идут на:

- подготовку к зиме, о которых мы все забыли;

- медицину (оборудование, диагностика, надбавки врачам и т.п.);

- образование (прежде всего, помощь в онлайн-образовании, которое будет базовым и в 2024 году, внешкольная работа, плюс надбавки учителям);

- помощь ветеранам, включая психологические центры.

Последние 20% идут на все остальное. Но барабаны приводят к неотвратимому наказанию;

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б) центр не может больше держать паузу по поводу самых громких скандалов. Должно быть четкое публичное наказание виновных в самых громких скандалах. Если бы яичный скандал разрешили таким способом, многие вещи пошли бы по другому сценарию. Незавершенный скандал ведет к следующему скандалу и, в результате, появляется снежный ком. Нравится это кому-то или нет, но люди помнят все.

4. Второй этап лечения

Сейчас мы все объявим избирательный фальстарт. И проблема этого псевдоизбирательного цикла состоит в том, что мы не хотим вести диалог. Власть (на всех уровнях) не хочет говорить с оппозицией, оппозиция - с властью. Мы снова создаем команды фанатов, живущих по формуле "с ними не о чем говорить, потому что они идиоты (воры, олигархи и т.д.)".

Проблема Украины состоит в том, что у нас не было никогда продуктивного диалога ни о рефлексиях по отношению к прошлому, ни о будущем. Работа над ошибками сводится только к осуждению "попередников". А будущее сводится к формуле одного премьера "горизонт планирования - следующая пресс-конференция".

Без реального диалога разных групп у нас не будет будущего. Проблема в том, что к этому диалогу никто не готов. Потому что и власть, и оппозиция и большинство гражданского общества вместе со СМИ не хотят перемен. Их все устраивает.

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Выводы

– Мы входим в острую фазу внутреннего конфликта с возможными сложными последствиями.

- Уже сейчас все ключевые актеры этого конфликта должны отойти на шаг назад. Иначе их надежды на то, что народ все забудет, потому что новость живет полдня, окажутся только надеждами. Рейтинг доверия ко всем актерам начнет обрушиваться. Но главное, мы вернемся к основной проблеме государства: человек начнет опять, катастрофическими темпами, удаляться от государства.

- Если уж большинство начало мыслить категорией выборов, то не забывайте: логика следующих выборов будет иной, чем до этого. Появился мощный фактор военных, которые, в силу всех этих скандалов, начинают приобретать политическую субъектность. Логика общества сейчас может перерасти в одну простую формулу: "должен прийти кто-то и всех этих мудаков отп**дить". И это не лучшая формула, потому что в ней слишком много эмоций и мало рацио (в конце концов, мы несколько раз это уже проходили). И, что не менее важно, эта ситуация усугубляет моральное состояние в армии. Но мы двигаемся в этом направлении семимильными шагами.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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