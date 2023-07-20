Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Можно ли остановить процесс самопожирания?
OPINION

Можно ли остановить процесс самопожирания?

Вадим Денисенко
20 июля, 2023 четверг
14:02
Мнение

Все, что происходит в медиапространстве последние несколько недель – это классическое самопожирание, которое просто необходимо остановить

Попробую дать ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы минимизировать последствия и начать решать проблему.

1. Поставить диагноз

Мой диагноз состоит из двух пунктов:

а) алчность на фоне утраты ощущения страха;

б) ожидание выборов и переход в логику избирательной кампании (и это при том, что выборов в ближайшее время не будет).

2. История болезни

Идет борьба за деньги. У местных властей есть ресурс. Этот ресурс у них хотят забрать. Местные власти выступают против, потому что считают, что Техас должны грабить техасцы. До сих пор, без войны, формула "он ворует, но что-то и делает" работала на местных выборах почти безотказно. Историческая память и элементарные законы психологии поведения, что позволяют большому слою (большинству) местных лидеров жить в логике "мы сейчас что-то построим (освоим/украдем), а потом они все равно за нас проголосуют", будут работать и дальше.

Читайте также: Почему в соцсетях продолжаются ожесточенные ссоры

Центр живет в схожей логике, которая сводится к формуле "контролируем силовиков - и это все решает". До сих пор это тоже работало. Вернее, и в первом, и во втором варианте работало временно.

В великой войне коррупции чиновника против коррупции силовика/судьи победы были исключительно ситуативными. Война ничего не изменила. Люди, оправившись от первого страха, продолжили жить так, будто ничего не изменилось. И это касается всех уровней.

3. Первый этап лечения

Главная наша проблема состоит в том, что мы хотим выпить волшебную таблетку и решить сразу все проблемы. И это при том, что мы знаем, что так не бывает. И сейчас, прежде чем приступить к жестким хирургическим методам лечения, нужно стабилизировать состояние пациента (опуститься на землю и разрешить выпустить пар в обществе).

С моей точки зрения, стабилизация заключается в нескольких аспектах:

а) стороны должны отступить на шаг назад: центр перестает посягать на деньги регионов, регионы получают четкие правила игры. По-моему, эти правила сводятся к простой формуле: 80% бюджета (кроме зарплат) идут на:

- подготовку к зиме, о которых мы все забыли;

- медицину (оборудование, диагностика, надбавки врачам и т.п.);

- образование (прежде всего, помощь в онлайн-образовании, которое будет базовым и в 2024 году, внешкольная работа, плюс надбавки учителям);

- помощь ветеранам, включая психологические центры.

Последние 20% идут на все остальное. Но барабаны приводят к неотвратимому наказанию;

Читайте также: Стадионы подождут. И памятники. И улицы

б) центр не может больше держать паузу по поводу самых громких скандалов. Должно быть четкое публичное наказание виновных в самых громких скандалах. Если бы яичный скандал разрешили таким способом, многие вещи пошли бы по другому сценарию. Незавершенный скандал ведет к следующему скандалу и, в результате, появляется снежный ком. Нравится это кому-то или нет, но люди помнят все.

4. Второй этап лечения

Сейчас мы все объявим избирательный фальстарт. И проблема этого псевдоизбирательного цикла состоит в том, что мы не хотим вести диалог. Власть (на всех уровнях) не хочет говорить с оппозицией, оппозиция - с властью. Мы снова создаем команды фанатов, живущих по формуле "с ними не о чем говорить, потому что они идиоты (воры, олигархи и т.д.)".

Проблема Украины состоит в том, что у нас не было никогда продуктивного диалога ни о рефлексиях по отношению к прошлому, ни о будущем. Работа над ошибками сводится только к осуждению "попередников". А будущее сводится к формуле одного премьера "горизонт планирования - следующая пресс-конференция".

Без реального диалога разных групп у нас не будет будущего. Проблема в том, что к этому диалогу никто не готов. Потому что и власть, и оппозиция и большинство гражданского общества вместе со СМИ не хотят перемен. Их все устраивает.

Читайте также: Кино о Паровозе - символ угрожающей деградации

Выводы

– Мы входим в острую фазу внутреннего конфликта с возможными сложными последствиями.

- Уже сейчас все ключевые актеры этого конфликта должны отойти на шаг назад. Иначе их надежды на то, что народ все забудет, потому что новость живет полдня, окажутся только надеждами. Рейтинг доверия ко всем актерам начнет обрушиваться. Но главное, мы вернемся к основной проблеме государства: человек начнет опять, катастрофическими темпами, удаляться от государства.

- Если уж большинство начало мыслить категорией выборов, то не забывайте: логика следующих выборов будет иной, чем до этого. Появился мощный фактор военных, которые, в силу всех этих скандалов, начинают приобретать политическую субъектность. Логика общества сейчас может перерасти в одну простую формулу: "должен прийти кто-то и всех этих мудаков отп**дить". И это не лучшая формула, потому что в ней слишком много эмоций и мало рацио (в конце концов, мы несколько раз это уже проходили). И, что не менее важно, эта ситуация усугубляет моральное состояние в армии. Но мы двигаемся в этом направлении семимильными шагами.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
скандал
Читайте также:
Карін Жан-П'єр
20 июля, 2023 четверг
У Байдена заявили, что новая оборонная помощь от США поможет защитить украинские порты
Станіслав Черчесов
19 июля, 2023 среда
"Ференцварош" погнал российского тренера после позорного поражения в ЛЧ
19 июля, 2023 среда
СБУ задержала владельцев завода по производству алкоголя, которые вели совместный бизнес с оккупантами в Луганской области
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.63
    Покупка 36.63
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.93
    Продажа 41.91
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
20 июля
14:15
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
13:26
Обновлено
Ночью Россия обстреляла Сумщину, Черниговщину, Одесчину и Николаевщину: есть разрушения админздания и жилого дома, погибшие и раненые
13:02
СБУ объявила подозрение двум генералам РФ, подавлявшим протесты херсонцев во время оккупации города
12:46
Эксклюзив
Многие причастные к военным преступлениям в Украине россияне уже и так не предстанут перед судом, - Юсов о возможности создания аналога израильского "Моссада"
12:41
ЧВК Вагнера
В Беларуси произошло столкновение между ЧВК Вагнера и пограничниками, - ЦНС
12:25
Нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли, - Зеленский о ночной атаке РФ
12:15
Правоохранители проводят следственные действия на объектах, связанных с Киевгорстроем
12:05
OPINION
Словаки в Польше протестовали из-за спекуляций на тему "Волынской резни"
12:04
Коллекцию "Скифское золото" планируют хранить в Нацмузее истории Украины в Киеве
11:57
"Это небольшие деньги": Горбунов о 33 млн гривен из госбюджета на сериал "Пгт Ингулец"
11:01
Количество вагнеровцев в Беларуси растет: в ДПСУ рассказали, представляют ли наемники угрозу
10:59
Обзор
Путин побоялся уехать в Африку, а Китай причастен ко вторжению РФ в Украину. Акценты мировых СМИ 20 июля
10:51
Эксклюзив
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
10:45
Из-за обстрелов без света остается часть потребителей в шести прифронтовых областях. Ситуация в энергетике
10:45
Собирала разведданные для российских ударов: объявлено подозрение чиновнице Укрзализныци
10:32
Трудно бороться с такими ракетами, - Игнат о сложностях работы ПВО с "Ониксом"
10:20
Инфографика
Курс валют на сегодня: цены на доллар, евро, злотый
10:06
Замена герба СССР на щите "Родины-матери": какие нарративы распространяют российские пропагадисты
10:06
OPINION
Стадионы подождут. И памятники. И улицы
09:56
SpaceX вывела на орбиту еще 15 спутников Starlink
09:37
В Черном море насчитывается 7 кораблей РФ, один из них – носитель "калибров"
09:33
В Запорожье состоится спецпоказ фильма "Отец" с участием главного актера и режиссера Кобзаря
09:09
Эксклюзив
ВСУ держат Купянское направление: инициатива остается на стороне Украины, - командир роты ударных БПЛА Федоренко
09:05
Россияне утром ударили по Волчанску в Харьковской области: погиб мужчина
09:03
Австралия ввела санкции против 35 организаций и 10 чиновников РФ и Беларуси
08:49
Ночью силы ПВО сбили 18 из 38 российских воздушных целей, атаковавших Украину
08:45
Враг пытался восстановить утраченное положение вблизи Приютного на Запорожье, Силы обороны наступают по 3 направлениям
08:32
электроэнергиия
Спрос на электроэнергию в ЕС упадет до самого низкого уровня за 20 лет, - Международное энергетическое агентство
08:26
OPINION
Николай Княжицкий
Кино о Паровозе – символ угрожающей деградации
08:18
На Балканах пронесся мощный шторм: по меньшей мере 5 погибших, десятки раненых
08:07
OPINION
Россия и Иран: идеальная пара для "оси зла"
08:00
Инфографика
Армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА, - Генштаб ВСУ
07:39
В Японии разрабатывают устройство, которое будет распознавать эмоции для повышения безопасности водителей
07:24
Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину на Украину, - Белый дом
06:50
Россия ежедневно теряет около 400 военных на войне с Украиной, - Британия в ОБСЕ
06:27
Оккупанты обвинили Украину в атаке дрона на Крым: якобы повреждены 4 админздания и погиб подросток
06:05
Погромы во Франции: 1200 протестующих получили приговор, более 700 – заключили в тюрьму
06:01
У Байдена заявили, что новая оборонная помощь от США поможет защитить украинские порты
05:53
Украина в ОБСЕ объяснила особенности применения кассетных боеприпасов на фронте
05:22
Обновлено
В Беларусь прибыла девятая колонна вагнеровцев, - Беларускі Гаюн
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV