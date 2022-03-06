Можно эффективно закрыть небо над Украиной без привлечения военных НАТО, – генерал Украины

"Эти три элемента должны быть немедленно использованы Украиной для противовоздушной обороны", - сказал Маломуж в эфире телеканала Espreso.TV.

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Маломуж добавил, что НАТО не готово прямо закрывать небо над Украиной, потому что боится глобальной ядерной катастрофы.

"Здесь можно действовать другими методами. Прежде всего, это поставка самолетов из-за границы, из Польши для защиты украинского неба. Еще один элемент – покупка мощных систем противовоздушной обороны. Тогда и не будет вопросов о вмешательстве другой страны, потому что любое государство имеет право закупать оружие. И третий элемент – использование устройств, создающих магнитное поле для дезориентирования летательных аппаратов противника. В частности, последняя модель такого устройства есть в США", – подчеркнул генерал.

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