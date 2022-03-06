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Эксклюзив

Можно эффективно закрыть небо над Украиной без привлечения военных НАТО, – генерал Украины

6 мартa, 2022 воскресенье
19:23
Новости

Николай Маломуж убежден, что Украина может немедленно применить модель закрытия неба, в частности, из-за получения самолетов из-за границы, покупки новейших систем защиты ПВО и закрытия неба через электронные устройства


"Эти три элемента должны быть немедленно использованы Украиной для противовоздушной обороны", - сказал Маломуж в эфире телеканала Espreso.TV.
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Маломуж добавил, что НАТО не готово прямо закрывать небо над Украиной, потому что боится глобальной ядерной катастрофы.
"Здесь можно действовать другими методами. Прежде всего, это поставка самолетов из-за границы, из Польши для защиты украинского неба. Еще один элемент – покупка мощных систем противовоздушной обороны. Тогда и не будет вопросов о вмешательстве другой страны, потому что любое государство имеет право закупать оружие. И третий элемент – использование устройств, создающих магнитное поле для дезориентирования летательных аппаратов противника. В частности, последняя модель такого устройства есть в США", – подчеркнул генерал.

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