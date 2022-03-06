Можно эффективно закрыть небо над Украиной без привлечения военных НАТО, – генерал Украины
Николай Маломуж убежден, что Украина может немедленно применить модель закрытия неба, в частности, из-за получения самолетов из-за границы, покупки новейших систем защиты ПВО и закрытия неба через электронные устройства
"Эти три элемента должны быть немедленно использованы Украиной для противовоздушной обороны", - сказал Маломуж в эфире телеканала Espreso.TV.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне панически продают жилье в Крыму, - глава Меджлиса крымскотатарского народа
Маломуж добавил, что НАТО не готово прямо закрывать небо над Украиной, потому что боится глобальной ядерной катастрофы.
"Здесь можно действовать другими методами. Прежде всего, это поставка самолетов из-за границы, из Польши для защиты украинского неба. Еще один элемент – покупка мощных систем противовоздушной обороны. Тогда и не будет вопросов о вмешательстве другой страны, потому что любое государство имеет право закупать оружие. И третий элемент – использование устройств, создающих магнитное поле для дезориентирования летательных аппаратов противника. В частности, последняя модель такого устройства есть в США", – подчеркнул генерал.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в Украине летят перья от российских элитных войск, то от белорусских и мокрого места не останется, - военный эксперт
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное