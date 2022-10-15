Можно без паспорта: Украина упростила возвращение людям, выехавшим из оккупации в третьи страны
Жителей оккупированных территорий, выехавших из оккупации в третьи страны, будут пускать в Украину по свидетельству о рождении
Об этом сообщает сайт Минреинтеграции.
"Суть проблемы: наши сограждане выезжают с временно окуппированной на контролируемую территорию, в том числе, через третьи страны. Однако это непросто сделать, если человек потерял документы", - говорится в сообщении.
По поручению правительства была создана межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину. Группа будет заниматься решением проблем получения или восстановления уехавших в третьи страны документов граждан Украины.
"Согласно Постановлению №57 и изменениям в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. При этом Госпогранслужба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане старше 18 лет, потерявшие свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Далее идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины", - объясняет Минреинтеграции.
На заседании под председательством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук члены рабочей группы также приняли решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения личности для возвращения в Украину.
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