Об этом сообщает сайт Минреинтеграции.

"Суть проблемы: наши сограждане выезжают с временно окуппированной на контролируемую территорию, в том числе, через третьи страны. Однако это непросто сделать, если человек потерял документы", - говорится в сообщении.

По поручению правительства была создана межведомственная рабочая группа по вопросам защиты прав граждан, нуждающихся в помощи в возвращении в Украину. Группа будет заниматься решением проблем получения или восстановления уехавших в третьи страны документов граждан Украины.

"Согласно Постановлению №57 и изменениям в Порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. При этом Госпогранслужба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане старше 18 лет, потерявшие свои документы, будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении. Далее идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины", - объясняет Минреинтеграции.

На заседании под председательством министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук члены рабочей группы также приняли решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии с целью упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения личности для возвращения в Украину.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что россияне вывезли на грузовиках в неизвестном направлении украинцев, пытавшихся выехать с оккупированных территорий через территорию РФ в Эстонию и собравшихся у эстонско-российской границы.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил международным организациям об исчезновении украинцев на границе РФ с Эстонией.

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