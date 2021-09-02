"Может вызвать эскалацию": Украина об отказе РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на Донбассе

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

Как отмечается, реализация этого намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

"Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

МИД осуждает эту позицию Российской Федерации и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

"Обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта. Украина подтверждает готовность к тесному взаимодействию со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральным секретарем ОБСЕ с целью выработки и осуществления совместных шагов, включая применение всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для предотвращения и минимизации негативных последствий деструктивной инициативы РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад 2021", - говорится в сообщении.

Украина также требует от РФ "немедленно прекратить деструктивные действия в отношении Наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации с безопасностью и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами".

Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжение работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.

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