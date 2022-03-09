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Война с Россией: хроника
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"Может усложнить получение дополнительных возможностей": Резников призвал не распространять информацию о предоставлении Украине оружия раньше официальных источников

9 мартa, 2022 среда
12:22
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не распространять сведения о получении Украиной оружия от иностранных партнеров раньше официальных украинских органов власти

Об этом Резников написал в Facebook.

"Военно-политическое руководство государства проводит интенсивные переговоры с нашими партнерами с целью получения помощи для защиты Украины. Министерство обороны работает на своем уровне как по направлению привлечения материально-технической помощи, так и путем взаимодействия с коммерческими поставщиками. Военно-техническое сотрудничество - очень деликатная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям, особенно в период войны. В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения относительно предоставления определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам", - написал Резников.

Министр пояснил, что преждевременное распространение информации может нанести ущерб процессам предоставления Украине вооружений.

"Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, который негативно влияет на результат. Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить. В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать! Всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно обнародуем. Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет для него неприятным сюрпризом", - подытожил Резников.

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Алексей Резников
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