"Может ударить по ЕС, Турции, Грузии": Зеленский призвал к жестким санкциям против России из-за ее действий в отношении ЗАЭС
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости новых жестких санкций против России и "Росатома" в связи с риском для Запорожской АЭС, возникшим в результате действий оккупантов
Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 15 августа.
"Этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень - ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки" - они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов - без всяких условий", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что в случае инцидента на Запорожской АЭС последствия коснутся стран ЕС, Турции, Грузии и более отдаленных регионов.
"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", - сказал Зеленский.
Президент также выразил мнение, что неспособность мирового сообщества повлиять на Россию и защитить атомную станцию будет означать проигрыш в борьбе за ядерную безопасность.
"Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и за радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - подытожил Зеленский.
- 13 августа Зеленский заявил, что украинские дипломаты будут настаивать, чтобы следующий пакет санкций против РФ включал блокировку работы атомной отрасли страны-агрессора.
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