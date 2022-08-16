Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 15 августа.

"Этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень - ООН и МАГАТЭ. Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел "Большой семерки" - они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов - без всяких условий", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в случае инцидента на Запорожской АЭС последствия коснутся стран ЕС, Турции, Грузии и более отдаленных регионов.

"Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра. Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит", - сказал Зеленский.

Президент также выразил мнение, что неспособность мирового сообщества повлиять на Россию и защитить атомную станцию будет означать проигрыш в борьбе за ядерную безопасность.

"Мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и за радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", - подытожил Зеленский.

13 августа Зеленский заявил, что украинские дипломаты будут настаивать, чтобы следующий пакет санкций против РФ включал блокировку работы атомной отрасли страны-агрессора.

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