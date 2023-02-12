Министр Резников напомнил всем украинцам об их конституционном долге: защищать государство. Это верно. Конституцию следует выполнять. И защищать государство — священная обязанность каждого гражданина, и это не отрицается.

Очень бы хотелось выяснить, где в Конституции прописаны полномочия главы Офиса президента, согласно которым тот фактически руководит внешней политикой, информационной деятельностью, обороной, сопровождает президента и активно участвует во встречах на высшем уровне, назначает послов, руководит силовым блоком, занимается вместе с Главнокомандующим ВСУ планированием операций и участвует в разговорах с высшим военным руководством стран НАТО, как генерал Марк Милли.

А, в Конституции вообще не упоминается о такой должности? Та ладно. Да неужели?

На основании каких законов человек, должен просто организовать работу президентской канцелярии, все это делает? Нет подобных законов? А юрист Резников об этом не знал? Или у нас для одних законы, а для других собственные хотелки?

Читайте также: Зеленского ужасают общие с Ермаком воспоминания об Омане

А на основании каких законов человек, который должен просто организовать работу президентской канцелярии, все это делает? Нет подобных законов? А юрист Резников об этом не знал? Или у нас для одних законы, а для других собственные хотелки?

Как-то не складывается. Потому что, согласно статье 106 Конституции Украины, все то, чем занимается глава Офиса Президента, должен делать президент. Или есть несколько конституций: одна для всех, а другая эксклюзивная? Помимо всего, Конституцию нарушать нельзя. Хотя нет, можно, но недолго. Что, в принципе, в новейшей нашей истории было уже наглядно подтверждено.

Может, есть несколько конституций: одна для всех, а другая – эксклюзивная?

Читайте также: Привыкшие к схемам ошалели от нового размера денег

Кстати, а вы знаете руководителя аппарата Белого Дома? Джеффри Зиентс. Он в твиттере выложил фото первого рабочего дня в новой должности. До этого делами Байдена руководил Рональд Клейн. Удивительно, что в новостях даже об этом не писали. И мир не дрогнул. Просто сменили главу канцелярии самого влиятельного политика мира. Вот и все. Не то что у нас...

Так что желательно украинцам периодически напоминать статьи Конституции. Чтобы мы не забыли. Но надо напоминать всем украинцам. Даже тем, которые носят в офисе на Банковой рубашки и свитшоты цвета хаки и тактические штаны.

Источник

Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.