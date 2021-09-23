"Может сыграть роль в уменьшении влияния": посол Великобритании назвала факторы, чтобы закон об олигархах заработал

Об этом она написала в Twitter.

"Закон о деолигархизацию может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - отметила Симмонс.

Посол отметила, что выполнение закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.

"Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и судебная реформа", - добавила дипломат.