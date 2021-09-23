"Может сыграть роль в уменьшении влияния": посол Великобритании назвала факторы, чтобы закон об олигархах заработал
Посол Великобритании Мелинда Симмонс считает, что принятый закон об олигархах может помочь в уменьшении вредного влияния на политику Украины
Об этом она написала в Twitter.
"Закон о деолигархизацию может сыграть роль в уменьшении вредного влияния собственных интересов на политику и экономику Украины", - отметила Симмонс.
Посол отметила, что выполнение закона должно быть юридически обоснованным и аполитичным.
"Для того, чтобы этот шаг стал длительной реальностью, потребуются полная прозрачность, решительные антимонопольные меры, реальная конкуренция в энергетическом секторе, сильное общественное вещание и судебная реформа", - добавила дипломат.
- Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.
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