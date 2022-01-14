"Может стать прелюдией к военным действиям": Австрия о кибератаке на правительственные ресурсы Украины

Об этом сообщает France24.

"Некоторые говорят, что кибератака может стать прелюдией для других видов деятельности, военной деятельности", - сказал Шалленберг.



Он добавил, что сейчас противостояние с Россией "серьезное, серьезнее, чем все, что мы видели в последние годы".



Как передает издание, в Европейском Союзе уже были предупреждения о том, что кибератаки могут предшествовать или сопровождать военную агрессию, учитывая, что Россия стянула к границе с Украиной 100 тыс. военных.



В сообщении отмечают, что министры иностранных дел в ЕС считают вероятным вторжение РФ и готовят к тому, чтобы на это реагировать.



"Если будут нападения на Украину, мы будем очень жесткими, очень сильными и решительными в своем ответе", - сказала глава МИД Швеции Анн Линде.