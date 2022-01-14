"Может стать прелюдией к военным действиям": Австрия о кибератаке на правительственные ресурсы Украины
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что сегодня противостояние с Россией гораздо серьезнее, чем раньше, и кибератаки могут предшествовать военной агрессии против Украины
Об этом сообщает France24.
"Некоторые говорят, что кибератака может стать прелюдией для других видов деятельности, военной деятельности", - сказал Шалленберг.
Он добавил, что сейчас противостояние с Россией "серьезное, серьезнее, чем все, что мы видели в последние годы".
Как передает издание, в Европейском Союзе уже были предупреждения о том, что кибератаки могут предшествовать или сопровождать военную агрессию, учитывая, что Россия стянула к границе с Украиной 100 тыс. военных.
В сообщении отмечают, что министры иностранных дел в ЕС считают вероятным вторжение РФ и готовят к тому, чтобы на это реагировать.
"Если будут нападения на Украину, мы будем очень жесткими, очень сильными и решительными в своем ответе", - сказала глава МИД Швеции Анн Линде.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.
- В Госспецсвязи заявили, что во время кибератаки утечки персональных данных не было.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить варианты помощи Украине.
- Заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора назвал кибератаку на сайты украинских государственных учреждений самой мощной за 4 года.
- Глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что кибератаки на правительственные сайты могут быть частью внутренней дестабилизации в Украине, и уже есть определенные мнения, кто это сделал.
- Данилов заявил, что на сегодняшний день есть только одна страна, которая могла бы заниматься кибератаками – это Российская Федерация.
- Чиновник Соединенных Штатов Америки рассказал, что российские оперативники учатся вести войну в городских условиях и планируют использовать взрывчатку для диверсий против собственных сил, чтобы создать оправдание для вторжения в Украину .
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