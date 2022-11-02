Об этом он сказал, выступая на ежегодной конференции Международной ассоциации адвокатов (ИВА).



По мнению генпрокурора, такое решение может спасти жизнь тысяч украинцев.



"Это давление и на окружение Путина, которое приблизит политические изменения в РФ и, в конце концов, нашу победу. Такое решение может спасти тысячи жизней", - сказал Костин.



По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.



"Чтобы почувствовать справедливость, люди, потерявшие родных, имущество, пережившие пытки, ранения, сексуальное насилие, должны получить компенсацию по российским активам, конфискованным у лиц, финансировавших войну", - резюмировал Костин.

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.

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