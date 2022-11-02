"Может спасти тысячи жизней": Костин призвал создать Международный трибунал для РФ как можно скорее
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается
Об этом он сказал, выступая на ежегодной конференции Международной ассоциации адвокатов (ИВА).
По мнению генпрокурора, такое решение может спасти жизнь тысяч украинцев.
"Это давление и на окружение Путина, которое приблизит политические изменения в РФ и, в конце концов, нашу победу. Такое решение может спасти тысячи жизней", - сказал Костин.
По словам генпрокурора, также важно скорейшее создание компенсационного механизма.
"Чтобы почувствовать справедливость, люди, потерявшие родных, имущество, пережившие пытки, ранения, сексуальное насилие, должны получить компенсацию по российским активам, конфискованным у лиц, финансировавших войну", - резюмировал Костин.
- 5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.
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