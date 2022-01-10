"Может случиться, что ОДКБ не успеет помочь Токаеву": эксперт заявил, что многие казахи против чужих войск в стране
Политический эксперт Игорь Петренко считает, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев принял поспешное решение о приглашении в страну войск ОДКБ
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор".
"Я думаю, что он немного поспешил в этой ситуации. У него не было 100% гарантии того, что силовики будут его слушать. Фактически, в некоторых регионах они его не слушали. В Алмате силовики и полиция сбежали со своих позиций. Токаеву казалось, что его многие бросили и он не знал, на кого рассчитывать. Он решил, что для него меньшее зло будет обращение в Россию и ОДКБ, с которыми у него достаточно дружеские и теплые отношения", - сказал Петренко.
По мнению эксперта, у Токаева был другой вариант.
"Алматы и другие города зачищали казахские силовики, а не представители ОДКБ. Они в большинстве своем находятся на военной инфраструктуре и критических объектах. Если бы он подождал еще хотя бы день, то ситуация изменилась бы, и ему не стоило бы этого делать. Значительная часть казахского общества, она отрицательно относится к военным контигентам других стран на своей территории", – считает Петренко.
По словам политэксперта, Токаеву сейчас придется только закручивать гайки.
"Там уже более 8 тыс. человек, которые задержаны за участие в акциях. Части этих людей будут достаточно серьезные приговоры. Не окажется ли потом, что какая-то новая кризисная ситуация будет иметь другие последствия. Может быть, ОДКБ просто не успеет помочь Токаеву "Националистические настроения в Казахстане очень на высоком уровне. В частности, переосмысление своей истории и места России в ней. Ее восприятие как таких империалистов, порабощавших свободный степной народ", - подытожил он.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан для помощи в подавлении протестов.
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
- Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
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