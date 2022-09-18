Может случиться, что Крым будет возвращаться по дипломатическому пути, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что, возможно, Крым можно будет вернуть дипломатическим путем
Об этом Зеленский сказал в разговоре с Reuters.
По словам президента, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь возвращения Крыма.
"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться по дипломатическому пути. Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- 16 сентября президент России Владимир Путин обвинил Зеленского во избежании переговоров.
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