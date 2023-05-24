"Может прыгать артериальное давление": синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о неблагоприятных условиях 25 мая
В четверг по всей Украине будет по-летнему тепло, однако возможны кратковременные дожди. Гипертоники и гипотоники могут испытывать скачки артериального давления
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
"Четверг в Украине будет иметь нестабильную атмосферу. Практически повсюду - местами кратковременные дожди и грозы. Меньшая вероятность осадков завтра - Волынь, Ровенщина, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Житомирская, Черниговская, Киевская области", - написала она.
По ее словам, по всей Украине завтра будет тепло – до +20+26 градусов.
В Киеве в четверг существенные осадки маловероятны, ожидается до +25 градусов.
При этом синоптикиня обратилась к украинцам, страдающим прыжками артериального давления, и посоветовала им носить с собой воду и таблетки. Аллергикам она порекомендовала носить темные очки и мастить лицо солнцезащитным кремом.
- Ранее в КМВА сообщили о завершении половодья в Киеве.
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