Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Четверг в Украине будет иметь нестабильную атмосферу. Практически повсюду - местами кратковременные дожди и грозы. Меньшая вероятность осадков завтра - Волынь, Ровенщина, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Житомирская, Черниговская, Киевская области", - написала она.

По ее словам, по всей Украине завтра будет тепло – до +20+26 градусов.

В Киеве в четверг существенные осадки маловероятны, ожидается до +25 градусов.

При этом синоптикиня обратилась к украинцам, страдающим прыжками артериального давления, и посоветовала им носить с собой воду и таблетки. Аллергикам она порекомендовала носить темные очки и мастить лицо солнцезащитным кремом.