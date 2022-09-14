Может произойти крушение российских вооруженных сил, - экс-маршал ВВС Британии
Все закончится к Рождеству, но сейчас, возможно, произойдет крушение российских вооруженных сил, считает Эдвард Стрингер.
Об этом сообщает Sky News.
Маршал авиации Королевских ВВС в отставке Эдвард Стрингер, бывший генеральный директор Академии обороны и генеральный директор Стратегического командования по развитию объединенных сил заявил, что изменил свое мнение, что война начнется в следующем году.
"Я вижу, что россияне не смогут возобновить свои вооруженные силы, чтобы снова перехватить инициативу и перейти в наступление, — сказал Стрингер. - Можно надеяться, что Зеленский сможет начать переговоры о выгодных условиях и, возможно, даже сломать российское вторжение в его страну".
Экс-маршал отметил, что все конфликты заканчиваются переговорами. "Надо откалибровать, до какой степени вы позволяете ему (Путину. - Ред.) думать, что он все остается частью содружества наций".
"Я всегда думал, что это (победа Украины. - Ред.) случится в следующем году. Сейчас я думаю, что это возможно сейчас. Не хочется быть человеком, который говорит, что все закончится к Рождеству. Но сейчас возможно произойдет крушение российских вооруженных сил". Я ставлю на это твердые хорошие 30-40%", — заявил военный.
И победа Украины, по мнению Стрингера, "подвергает сомнению будущее Путина, путинизма".
"А Западу следует сейчас очень серьезно задуматься о том, как выглядит мир после Путина", — резюмировал экс-маршал ВВС Великобритании.
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