Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Заявленная дальность РСЗО LRU стрельбы – 84 км. Надо отметить, что это политический шаг: Франция демонстрирует, что готова отдать все, что только может. Во Франции к началу войны таких систем было всего 12, и получается, что она уже отдает нам уже четверть . Это притом, что Франция тоже на эти системы рассчитывает, там ракеты ATACMS должны быть", - отметил он.

По мнению эксперта, это политическая демонстрация.

"С другой стороны, одна такая машина может причинить существенный ущерб российским оккупантам в тылу. Где-то на ресурсах был пересказ о том, как наши бойцы работают на аналогичной немецкой машине Mars II – залпа одной такой машины хватило, чтобы уничтожить вражеский эшелон аж на 12 цистерн сразу. Как минимум, какая-то БТГ осталась без горючего, и это одним залпом одной установки. Одна установка - это плюс к нашему ракетному залпу и плюс к убыткам российских оккупантов в тылу", - подытожил Киричевский.

29 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU , которую передала Франция.