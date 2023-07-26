Об этом заявила в эфире артозрительница Эспрессо Лена Чиченина.

"Были такие подозрения, потому что у нас Ткаченко такой, которого нельзя потопить. Он уже подавал в отставку и было раньше много слухов об его отставке. Это один из самых токсичных министров, на которого очень давно несется лавина критики. Но он продолжал сохранять свое рабочее место. В тот день, когда он написал заявление раньше, министр говорил, что не собирается в отставку. Потом всего через несколько часов передумал", - сказала она.

Чиченина добавила, что подозревала, что может что-нибудь случиться с тем, что его заявление не примут.

"Хотя было много разговоров, что решили в этой скандальной ситуации Ткаченко пожертвовать. Даже многие его жалели, мол, он оказался жертвой вселенского хейта. Здесь мы видим, что он вполне может остаться на своем месте. Видим, что все как-то снова забуксовало" , - Подытожила арт-обозреватель.

Что известно об уходе Ткаченко с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Министр уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня 2023 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июня сказал, что нет достаточно оснований для того, чтобы он инициировал увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

23 июня активисты снова требовали отставки Ткаченко. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил, что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины. Его рассмотрят на ближайшем заседании.

26 июля комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады не поддержал отставку министра культуры Александра Ткаченко