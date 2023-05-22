Может обеспечить электричеством 200 тыс. пособий: в Украине запустили в работу новую ветроэлектростанцию
Запущена в работу новая ветроэлектростанция на юге Украины. Тилигульская ВЭС расположена в Николаевской области, в 100 км от оккупированных Россией территорий
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Первая очередь Тилигульской ВЭС уже генерирует зеленую электроэнергию.
"19 турбин ВЭС имеют установленную мощность 114 МВт и производят до 390 тысяч кВт-ч - этого достаточно для обеспечения электричеством 200 000 домохозяйств в год", - рассказали в компании.
"Это один из первых проектов, где установлены турбины EnVentus мощностью 6 МВт от датского производителя Vestas", - добавили там.
ДТЭК уже заложил фундаменты для установки еще 64 турбин второй очереди строительства Тилигульской ВЭС. Она должна обеспечить чистой электроэнергией дома и предприятия на юге Украины, которые подвергаются обстрелам.
"Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны", - резюмировали в ДТЭК.
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