Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Первая очередь Тилигульской ВЭС уже генерирует зеленую электроэнергию.

"19 турбин ВЭС имеют установленную мощность 114 МВт и производят до 390 тысяч кВт-ч - этого достаточно для обеспечения электричеством 200 000 домохозяйств в год", - рассказали в компании.



"Это один из первых проектов, где установлены турбины EnVentus мощностью 6 МВт от датского производителя Vestas", - добавили там.

ДТЭК уже заложил фундаменты для установки еще 64 турбин второй очереди строительства Тилигульской ВЭС. Она должна обеспечить чистой электроэнергией дома и предприятия на юге Украины, которые подвергаются обстрелам.

"Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны", - резюмировали в ДТЭК.