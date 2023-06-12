"Может обернуться проблемой": нардеп Бобровская о передаче Венгрии украинских пленных из РФ
Действия России и Венгрии относительно передачи украинских пленных неприемлемы - это может обернуться огромной проблемой, в том числе и для тех, кого освободили
Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Соломия Бобровская.
"Эти люди должны пройти фильтрацию, должны быть опрошены, пройти все возможные полиграфы после СБУ. Такие решения неприемлемы, к этому должны быть причастны и ГУР, и МИД и все соответствующие органы. Этот жест "широкой, доброй воли" может обернуться огромной проблемой , в том числе и для тех, кого освободили. Возможно, они вообще освободили российских священников, которые служили на Луганщине. Мы ведь тоже этого не знаем", - считает она.
РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии
- Ранее стало известно о том, что российская православная церковь передала Венгрии группу украинских военнопленных "в рамках межцерковного сотрудничества".
- Одним из посредников должна была выступить благотворительная организация Мальтийская служба помощи Суверенного ордена госпитальеров.
- Также отмечалось , что целью такой акции является попытка вернуть утраченную легитимность русской церкви, в отношении которой введены широкие международные санкции.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил , что подтверждения информации о военнопленных нет.
- По его словам, украинский МИД связался с венгерскими коллегами и не получил подтверждения ни от внешнеполитического ведомства Венгрии, ни от вице-премьера по вопросам религии Жолта Шемьена, ни от правительства.
- Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче военнопленных и отметил, что речь идет о закарпатских венграх.
- В свою очередь МИД вызвал временного поверенного, отметив, что Украина не была проинформирована венгерской стороной о передаче военнопленных.
- По данным СМИ, в Венгрии планируется провести провокативную пресс-конференцию с украинскими военнопленными. На ней они должны подвергнуть критике командование ВСУ и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.
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