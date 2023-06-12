Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Соломия Бобровская.

"Эти люди должны пройти фильтрацию, должны быть опрошены, пройти все возможные полиграфы после СБУ. Такие решения неприемлемы, к этому должны быть причастны и ГУР, и МИД и все соответствующие органы. Этот жест "широкой, доброй воли" может обернуться огромной проблемой , в том числе и для тех, кого освободили. Возможно, они вообще освободили российских священников, которые служили на Луганщине. Мы ведь тоже этого не знаем", - считает она.

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