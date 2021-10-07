Может, Малиновский при всей команде послал Петракова, - экс-тренер "Карпат" высказался о ситуации в сборной Украины

Об этом сообщает FanDay .



Санжар считает, что Александр Петраков и Руслан Малиновский должны поговорить.



"Мне сложно судить, кто должен сделать первый шаг, ведь я не знаю всех подробностей. Между ними должен состояться разговор и в этом диалоге они должны решить возникшие разногласия. Найти правильные слова - это тоже работа тренера. Но я не знаю, что там на самом деле произошло. Может, Малиновский демонстративно при всей команде послал тренера. Тогда, на месте Петракова, я бы с ним не разговаривал вообще. В этом случае никакого места для компромисса нет. Тогда его нужно уже показательно отстранить от команды. Если не было таких вещей, тогда должна быть дипломатия, а если были - никаких разговоров быть не может", - сказал тренер Роман Санжар.

Сборную Украины ждут отборочные матчи ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов).

Сборная Украины имеет 5 очков и занимает в группе D второе место. У Франции 12 пунктов, она лидирует. У Финляндии 5 баллов, у Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 3.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb