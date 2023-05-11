Я давно была поклонницей таблоидов. Не пошиба "Дорофеева показала свой вареник", а нормальных. И чтобы этот таблоид много писал о культуре.

Вы знаете, у нас понятие "культура" вообще-то дискредитировано. Когда-то давно на радио мне придумывали должность. Вот были там уже политические, экономические, международные обозреватели. А кто я? Типа о культуре говорю, но слова этого всегда советовали избегать. Потому что всем нас*ать на культуру, это звучит фигово.

Поэтому арт обозреватель. Ну и какая я вам культурная?

Так вот, мы все с коллегами всегда жаловались, что наша тема непопулярна – украинцев интересует, прежде всего, политика. С другой стороны, наша культурная журналистика ходила преимущественно с очень серьезным лицом. И это хорошо, потому что всегда можно найти много текстов, написанных очень образованными людьми, которые анализируют важные тенденции и т.д. Но они изначально рассчитаны на узкую аудиторию, поэтому о каком-то влиянии говорить не приходилось.

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Наша культурная журналистика ходила в основном с очень серьезным лицом. И это хорошо, потому что всегда можно найти много текстов, написанных очень образованными людьми, которые анализируют важные тенденции и т.д. Но они с самого начала рассчитаны на узкую аудиторию

Но в последнее время появилось много блоггеров, которые серьезными культурными журналистами возможно и определяются как "нечто поверхностное", но именно они стали очень эффективными популяризаторами украинской музыки, фильмов и даже, прости господи, книг. Не говоря уже о каких-то идеях, смыслах, традициях, взглядах.

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Но как раз в эти дни я хожу довольна как никогда. В соцсетях и "желтых" разделах сайтов обсуждают развод Жадана и его вероятный роман Кристиной Соловой. Нет, я была страшно рада, и тогда, когда неслось вокруг их музыкального видео с развратом. Но чтобы прям украинского писателя фоткали во время того, как он "вылезал из кустов, скрываясь с девушкой", — это просто революция.

Напомню, друзья, еще в недавнем прошлом, перед нами вставал вопрос, может ли украинский писатель материться и заниматься сексом. И мнения были далеки от однозначности.

Короче, я считаю, что это незаурядный прогресс. Если в ленте новостей личная жизнь писателя находит место рядом с репортажем из Met Gala, Спартаком Субботой и фотками из репетиции Евровидения, то у нас есть будущее.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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