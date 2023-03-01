Может ли Украина и в ЕС вступить, и построить авторитаризм?
У Украины сейчас уникальные шансы. Вступление в ЕС. Известность Украины способствует стремлению европейских бюрократов принять Украину в Евросоюз. Европейские политики строят свои политические карьеры на принятии Украины
Есть и скептики, поддерживаемые Россией. В Совете ЕС председательствует сейчас Швеция – это очень благоприятный для нас момент. Потом, кажется, будет Польша, а вот впоследствии - Венгрия.
Поэтому обеспечить независимость конституционного суда, свободу слова и верховенство права очень нужно. А власти не хотят.
Украинские власти считают, что могут и в ЕС вступить, и построить авторитаризм. И если бы не было наших противников, теоретически могло бы пройти. Но не пройдет.
Деколонизация. Тоже уникальное окно возможностей.
Но Власть передумала запрещать российскую церковь и принимать законы деколонизации. Это стало элементом грядущего торга с российскими агрессорами.
Потом не спрашивайте, по ком звонит колокол.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.36
Покупка 38.36Продажа 39.34
-
EUR
Покупка 40.15Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное