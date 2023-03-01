Есть и скептики, поддерживаемые Россией. В Совете ЕС председательствует сейчас Швеция – это очень благоприятный для нас момент. Потом, кажется, будет Польша, а вот впоследствии - Венгрия.

Поэтому обеспечить независимость конституционного суда, свободу слова и верховенство права очень нужно. А власти не хотят.

Украинские власти считают, что могут и в ЕС вступить, и построить авторитаризм. И если бы не было наших противников, теоретически могло бы пройти. Но не пройдет.

Деколонизация. Тоже уникальное окно возможностей.

Но Власть передумала запрещать российскую церковь и принимать законы деколонизации. Это стало элементом грядущего торга с российскими агрессорами.

Потом не спрашивайте, по ком звонит колокол.