То есть, если опираться на статистику, не удивительно, что если в России вообще произойдет государственный переворот, то его совершат именно военные.

Правда, против этой версии существует аргумент, что в новейшей истории России как раз и не было военных переворотов. С большой натяжкой можно упомянуть разве что отстранение от власти Лаврентия Берии в июне 1953 года, которое произошло при участии военных. Тогда командующий ПВО Московского военного округа генерал-полковник Москаленко и начальник штаба ПВО МВО генерал-майор Батицкий под каким-то предлогом заманили Берию без охраны в бункер штаба, где он и был застрелен Батицким. Но эту историю трудно назвать сговором военных, потому что генералы действовали по приказу Н. Хрущева, послужив таким образом орудием в руках компартийных руководителей.

Советская армия, как и продолжательница ее традиций современная русская, никогда не играла самостоятельной роли в политической жизни. Это объясняется тем, что руководители государства понимали, что представители силовых структур представляют потенциальную опасность для их власти, а потому делали все, чтобы военное командование было тесно интегрировано с политическим руководством и армия не приобретала собственную политическую субъектность.

Советская армия, как и продолжательница ее традиций современная русская, никогда не играла самостоятельной роли в политической жизни. Это объясняется тем, что руководители государства понимали, что представители силовых структур представляют потенциальную опасность для их власти, а потому делали все, чтобы военное командование было тесно интегрировано с политическим руководством и армия не приобретала собственную политическую субъектность

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Однако все когда-то должно произойти впервые, а во время войны могут случаться самые неординарные события, война – рискованное дело, иногда стремительно переворачивающее все с ног на голову.

Хотя сегодня российские силовики разобщены, а их единственным и безоговорочным лидером остается Путин, уже завтра может случиться, что Путин исчезнет с политического поля: умрет или по какой-то причине потеряет легитимность (каждая война непредсказуема и лидер, на котором лежит вся полнота ответственности, может потерять авторитет внезапно и неожиданно). Как только Путин по какой-то причине лишится власти, роль силовиков принципиально изменится.

Проблема персоналистского режима, который сегодня существует в России, заключается в том, что все в государстве замыкается на лидера, в нем практически не работают институты управления. Есть только Большой Путин, а все остальные политики, независимо от занимаемой должности – все равно скудны, их государственный вес зависит исключительно от "приближенности к телу" хозяина.

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Ведь проблема персоналистского режима, который сегодня существует в России, заключается в том, что все в государстве замыкается на лидере, в нем практически не работают институты управления. Есть только Большой Путин, а все остальные политики, независимо от занимаемой должности – все равно малы, их государственный вес зависит исключительно от "приближенности к телу" хозяина. А это значит, что если Путин так или иначе "уйдет", ни один из возможных претендентов на власть не будет иметь решающего преимущества перед другими. А если Закон бездействует, то все решает сила, соответственно, при таких условиях роль силовиков в России одномоментно может превратиться в ключевую. Причем из всех силовых структур центральную роль будет играть именно армия. Феесбешники и остальные чекисты, как бы ныне они ни назывались, остаются влиятельными и авторитетными только пока имеют дело с мирными жителями, когда же на улицы городов выходят танки, спецслужбы бессильны, как известно, Бог всегда на стороне больших батальонов. Добавим еще тот фактор, что и сама армия в условиях войны сильно изменилась: выросла ее численность, повысилась боеготовность, солдаты и офицеры полны решимости и главное – снят внутренний барьер перед убийством своих сограждан.

Может ли армия самостоятельно взять власть в свои руки? Этот вариант мне кажется маловероятен, поскольку российские вооруженные силы слишком разобщены: здесь и регулярная армия, и частные военные компании, и кадыровцы – вряд ли они (или большая часть из них) способны создать действенный союз

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Таким образом, можем заключить, что при определенных условиях при передаче власти в России армии может принадлежать ключевая роль. Но означает ли это, что армия может самостоятельно взять власть в свои руки? Этот вариант мне кажется маловероятен, поскольку российские вооруженные силы слишком разобщены: здесь и регулярная армия, и частные военные компании, и кадыровцы – вряд ли они (или большая часть из них) способны создать действенный союз. Как известно из политической теории, устойчивые военные режимы создаются, как это ни странно, не на принципе вертикального подчинения, а как союзы военных руководителей. Не случайно за такими режимами закрепилось название "хунта", что на испанском означает "совет".

Однако не будем ничего утверждать категорично. В конце концов, в истории России уже был период, когда власть перешла в Советы рабочих, солдат и крестьян. С тех пор многое изменилось: рабочие и крестьяне, которые тогда составляли большинство общества, сегодня находятся в меньшинстве, а количество солдат в РФ постоянно растет, так почему бы им сегодня не вспомнить о тех давних Хунтах рабочих, солдат и крестьян, сократив их состав с поправкой на новые реалии прямо в Хунте военных?