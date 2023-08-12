Вот, например, заместитель министра обороны Анна Маляр на днях (с виду адекватная, но...) заявила (цитата):

- Минобороны полностью выполнил заказ Генштаба по дронам для ВСУ...

Эй, что вы там курите?

Спросите любого бойца в окопах — хватает дронов или нет?

Это как у Войновича в "Москва 2042".

Там русские продвигали гениальную идею.

Типа коммунизм – это (по марксовой формуле) – от каждого по возможностям – каждому по потребностям.

Кто хоть чуть-чуть при памяти — понимает — утопия. Ибо кто-то отдает себя обществу, волонтерит, мечтает, действует и идет защищать страну. Так требует душа. А у кого-то ментальность: яхты, бабки, девочки/мальчики. Потребности такие, фули.

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У Слуг есть потребности. У нас нет.

Коммунизм – утопия.

Да, по ходу, в ОПе решили, что потребности ВСУ в дронах незначительны. А потом эту потребность закрыли. Фсьо, давайте ардена, мы справились.

А на самом деле ни*уя не выходит вот по таким причинам.

Надо разрабатывать украинские дроны. Очень нужно.

Ключевым разработчиком должно (вероятно) быть научное учреждение.

Вот Национальный авиационный университет (НАУ). Есть его ректор – Луцкий Максим. Но у Луцкого Максима неадекватная реакция на критику себя и критику в адрес бывшего министра Шкарлета. Потому что был случай, когда он на вузовском КВНе разносил студентов. Ибо "не сметь критиковать". А еще он кум Табачника и Клюева.

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Да, тех предателей. На которых клейма негде ставить.

А еще он в разгар Майдана в 2014 году руководил Соломенской РГА.

По закону подпадает под люстрацию. Ректором по закону быть не может.

Может, выполнить закон? Но нет.

Вот он должен разрабатывать БПЛА и готовить для этого операторов и техников?

ФСБшная консерва?

Ну ладно, Шкарлетту было не до него. Он, наоборот, сплавил к нему проректором своего заместителя Шкуратова.

Но ведь должен быть в МОНе кто-то адекватный и патриот?

Не знаю.

Но с такими руководителями науки новых БПЛА нам точно еще не скоро видеть.

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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