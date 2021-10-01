"Может и я. А почему нет?": Арахамия не исключает, что станет спикером Рады
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что может стать председателем Верховной Рады после отставки Дмитрия Разумкова
Об этом он заявил в комментарии журналистам в Трускавце, передает Еспресо.TV.
Арахамия заявил, что процедура отставки Разумкова такая же, как и увольнение министра.
"Для нас, внутрифракционно, этот вопрос (инициативы увольнения спикера парламента, - ред.) равнозначен снятию министра или отставке министра. Потому что процедура один в один. Сперва мы определяем, что кто-то работает не так. Потом мы говорим, что надо 150 подписей. затем надо проголосовать 226. Процедура стандартная, одинаковая. Вы думаете, что мы не сможем работать без Разумкова или без Арахамии?" - заметил нардеп.
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На вопрос, будет ли он следующим главой ВР, Арахамия отметил: "Может и я. А почему нет? Выучу регламент".
- Напомним, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- Впоследствии, в Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Позже, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал в Раду еще одно обращение с инициативой отставки председателя ВР Дмитрия Разумкова.
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