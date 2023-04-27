А оттуда – тишина.

Ни слова не проронит Господь. Даже перестают верить, что Он слышит. Даже грешат отступничеством, отрекаясь, ибо: разве может добрый Бог смотреть на смерть невинных?! Как будто Бог отдельно, а смерть — привилегия грешников.

Говорят: преждевременная, наглая, несправедливая...

Может, и есть то время, что делает месть сладкой. Но до сих пор горчит полынью и не иссушает праведной жажды вопиющего в пустыне...

– Где ты, Господи? Как смотришь на все это, мы же к Тебе молились, лбы разбивали в поклонах, постились и злословили только тайком, смывая всякую ложь кровью Твоей по исповеди.

Может, и есть время, когда глаза открываются.

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Когда уши, наконец, начинают слышать. Когда ожоги и шрамы обжигают душу блаженством от дара ощущать... Но до тех пор солод чужих обещаний заживляет раны, накладывает пластыри, стынет медом в ушах и туманит зрение — богатство убожества несется миром и светит, и просвечивает, и пламенит, и сжигает...

Когда уши, наконец, начинают слышать. Когда ожоги и шрамы обжигают душу блаженством от дара ощущать... Но до тех пор солод чужих обещаний заживляет раны, накладывает пластыри, стынет медом в ушах и туманит зрение — богатство убожества несется миром и светит, и просвечивает, и пламенит, и сжигает...

Может, и есть где-то время, что принесет хорошую плату за добро, что платиться не должна, потому что нет ему ни цены, ни меры, ни мерки. Чтобы искупление за его чрезмерность не было столь жестоким: ждать рай после рая — настоящий ад. И оно здесь и уже, без времени и часа, без обещаний и без очереди. Ибо жизни нужно бояться, а не смерти, что единственной правдой в се безвременье...

Может, и есть где-то страх, имеющий окончание. Что дыхание не спирает и не грозит замкнуться на глотке тугим узлом молчания, что родится из желания говорить в пустоту.

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Об авторе. Александра Федорив (литературный псевдоним — Адель Станиславская), писательница

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