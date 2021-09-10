"Может быть": Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что полномасштабная война с Украиной будет самой большой ошибкой России
Об этом он сказал на Форуме YES Brainstorming, передает НВ .
"Считаю, может быть. Так и есть. Мне кажется, что 2014 год, это было таким шагом вперед в этом вопросе со стороны России, и потом, слава Богу, благодаря украинцам, шагом назад. Они были остановлены", - отметил украинский лидер .
Зеленский заявил, что полномасштабная война с Украиной будет самой большой ошибкой России.
"Считаю, что после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, если будет мощная эскалация со стороны России. Почему Беларуси? Потому что там на территории есть присутствие России. Мир уже изменился, поэтому это самое страшное, что может быть. Самое страшное, что я как гражданин и украинец, могу представить. Но я считаю, что такая вероятность есть ", - сказал президент.
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