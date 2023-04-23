Может быть, УПЦ (МП) прекратит деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке - будет ставить еще популярнее, это опасно, - Княжицкий
Из-за того, что власти не хотят принять законы о том, что деятельность российской церкви представляет угрозу для нацбезопасности, существует риск перехода к противостоянию
Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.
"Это очень опасная ситуация. Одно дело, когда представители власти принимают определенные решения, а другое - когда люди просто приходят и силой забирают храмы. Мы видели, чем это завершается. Большой риск, что Украину обвинят в несоблюдении Конвенции о правах человека, чрезвычайно велик риск того, что они будут выигрывать суды", - сказал он.
По мнению Княжицкого, это риск перехода к противостоянию, потому что объявляющие о запрете области - это в основном центральные и западные области.
"На востоке такого никто не объявляет и может так случиться, что деятельность УПЦ (МП) прекратят деятельность на западе и в центре Украины, а на востоке она станет еще популярнее. Это еще один повод для гражданского конфликта. Это все очень опасно", - считает нардеп.
Он добавил, что это все потому, что власти не хотят принять законы о том, что деятельность российской церкви представляет угрозу для нацбезопасности.
"Принятие закона сняло бы какие-либо претензии, объяснило позицию государства для наших партнеров. Власть на это не хочет идти и может обострить ситуацию. Сейчас они снова говорят о внесении в зал правительственного закона. Он не решает вопрос, потому что его реализация и запрет церкви растянется минимум на 5 лет. Там предусматриваются какие-то предписания, не имеющие законной силы, подача в суд, прохождение судов всех инстанций. Влияние на суды всех пророссийских сил сохранилось очень сильно. Я не верю, что правительственный закон можно претворить в жизнь", - подытожил Княжицкий.
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