"Может быть подготовка к ночным атакам": Гуменюк сообщила, что россияне снова увеличили количество ракетоносителей в Черном море
Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что россияне уже второй раз за день увеличили количество ракетоносителей в Черном море
Об этом она сказала в эфире телемарафона.
Враг вывел в море дополнительный подводный ракетоноситель. Она подчеркнула, что это может быть подготовка к очередным ночным ударам.
"Надо быть готовыми, что они не успокоятся и не остановятся. Наблюдается потенциал наращивания ракетоносителей в Черном море. Если в течение дня они держались на количестве три, то к вечеру уже 4 ракетоносителя. Два надводных, два подводных, и суммарный залп может составлять 24". Калибры", - заявила Гуменюк.
Спикер объяснила, что таким образом противник пытается истощить как военных противовоздушной обороны, так и гражданское население.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 мая на боевом дежурстве в Черном море находились три вражеских ракетоносителя. Их общий залп может достигать 20 крылатых ракет типа "Калибр".
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