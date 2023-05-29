Об этом она сказала в эфире телемарафона.

Враг вывел в море дополнительный подводный ракетоноситель. Она подчеркнула, что это может быть подготовка к очередным ночным ударам.

"Надо быть готовыми, что они не успокоятся и не остановятся. Наблюдается потенциал наращивания ракетоносителей в Черном море. Если в течение дня они держались на количестве три, то к вечеру уже 4 ракетоносителя. Два надводных, два подводных, и суммарный залп может составлять 24". Калибры", - заявила Гуменюк.

Спикер объяснила, что таким образом противник пытается истощить как военных противовоздушной обороны, так и гражданское население.