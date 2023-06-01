Об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщает корреспондент Укринформа.

Он подчеркнул, что реакция "будет жесткой" и что местным властям "следует включать голову".

"У нас сегодня была трагедия. Люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место, обязательно", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что будут отвечать все причастные к трагедии и "достаточно конкретные люди", когда президент вернется в Украину и разберется с деталями.

"Разберемся обязательно, причастные будут отвечать за то, что люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. У нас, как будто в России этих врагов мало, у нас есть, видите ли, еще и внутренние", - подчеркнул Зеленский.

В заключение глава государства добавил, что "может быть нокаут".