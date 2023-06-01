"Может быть нокаут": Зеленский пообещал наказать причастных к трагедии возле закрытого укрытия в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "очень конкретные люди" понесут наказание за трагедию, произошедшую у закрытого укрытия в Киеве
Об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе, сообщает корреспондент Укринформа.
Он подчеркнул, что реакция "будет жесткой" и что местным властям "следует включать голову".
"У нас сегодня была трагедия. Люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место, обязательно", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что будут отвечать все причастные к трагедии и "достаточно конкретные люди", когда президент вернется в Украину и разберется с деталями.
"Разберемся обязательно, причастные будут отвечать за то, что люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. У нас, как будто в России этих врагов мало, у нас есть, видите ли, еще и внутренние", - подчеркнул Зеленский.
В заключение глава государства добавил, что "может быть нокаут".
- В Киеве ночью, 1 июня, произошла трагедия – женщина с ребенком погибла от российских обстрелов, поскольку не смогла попасть в закрытое укрытие. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что инициировал отстранение главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей и дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города. Кроме того, теперь в столице патрульные будут контролировать работу убежищ ночью, а сами убежища будут открыты круглосуточно.
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