"Может быть громко": жителей Киевщины предупредили о подрывных работах
В пятницу, 21 апреля, подрывные работы проводятся в Вышгородском районе Киевской области
Об этом сообщает Киевская ОВА.
На территории Вышгородского района подразделения ДСНС проводят работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
"Внимание! В Киевской области может быть громко. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" - пишет ОВА.
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