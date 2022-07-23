Такое мнение она высказала в эфире Эспрессо.



Медиаэксперт отметила, что украинское телевидение задало очень высокую планку в коммерческом вещании, наши медийные олигархи со своими командами приучили зрителя к качественному продукту. Сейчас уже снимаются художественные и документальные проекты, то есть большие медиахолдинги полагают, что они будут демонстрировать и во время войны, и после горячей фазы войны.



"Очень большая опасность может быть того, что кто-то будет приходить или перекупать медиа и это будут люди, приближенные именно к власти. Потому что у власти сейчас очень большой контроль над медиа и неизвестно, каким будет новый законопроект о медиа. Будут ли там какие-то предохранители, например, независимости Национального совета телевидения и радиовещания, как сильно будут усилены регулятивные нормы и будет ли какой-то баланс контроля гражданского общества, потому что с одной стороны борьба с дезинформацией требует усиления регулятивных возможностей Нацсовета, а с другой стороны Нацсовет контролируется президентской ветвью власти, то есть здесь тоже может быть дисбаланс. Главное сейчас, чтобы общественность не была отодвинута от возможности влиять на информационное пространство страны, чтобы мы не становились все более закрытым и недемократическим государством, потому что тогда не понятно, за что мы боремся", - отметила Наталья Лигачева.

11 июля стало известно, что Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. В течение нескольких дней Группа Украина отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий телеканалов и от лицензий печатных медиа в Украине

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий считает , что закрытие наземного эфира для независимых телеканалов и финансирование ботов в виде достоверной информации – способ сохранить власть от общественной критики

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