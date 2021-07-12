Можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь, - Макгрегор обратился к Пуарье после поражения. ВИДЕО
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился к американцу Дастину Пуарье, которому он проиграл техническим нокаутом из-за перелома ноги
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter Конора Макгрегора.
Макгрегор записал видео, где обратился к Пуарье и назвал его победу незаконной.
"Это был адский первый раунд. Было бы неплохо попасть во второй и посмотреть, чем все закончится, но что есть, то есть. Такова природа бизнеса. Это был полный перелом большеберцовой кости, и этого не должно было произойти. Дастин, можешь праздновать эту незаконную победу сколько хочешь. Но ты ничего не доказал в этом бою. Второй раунд должен был показать все ", - сказал Макгрегор в ролике в Twitter.
Конор Макгрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда ирландец оступился и сломал ногу. Он покинул октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.
Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке в сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021-го, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
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