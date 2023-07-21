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Можем сдерживать пехоту и легкую технику противника: Згурец объяснил, в чем преимущество кассетных боеприпасов

21 июля, 2023 пятница
11:21
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

С помощью кассетных боеприпасов Вооруженные силы Украины могут сдерживать пехоту и легкую технику российских оккупационных войск

Об этом директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо.

"У нас сейчас есть хороший рубеж, когда мы начали использовать кассетные боеприпасы, которые получили от США. Вчера об этом написала газета The Washington Post, а ночью подтвердил Джон Кирби, представитель нацбезопасности США, что эти боеприпасы уже используются", - отметил он.

Згурец добавил, что уже появилось первое видео там, где украинский офицер рассказывает, что эти боеприпасы достаточно эффективны.

"Это как раз, как было сказано, направление Купянское. Это там, где враг пытается проводить штурмовые действия", - подчеркнул он.

В чем преимущество кассетных боеприпасов

Аналитик отмечает, что один такой кассетный боеприпас заменяет до 8 обломочно-фугасных боеприпасов того же калибра.

"Если использовать 1 такой кассетный боеприпас, то он подрывается в воздухе, распределяется на 74-й боеприпас и на площади, равной площади футбольного поля накрывается вся живая сила и техника противника", - подчеркнул Згурец.

В частности он добавил, что поражение вражеских сил высоко и это означает, что путем использования кассетных боеприпасов, украинская армия может сдерживать пехоту противника и легкую технику.

Кассетные боеприпасы США для Украины. Что известно

В декабре 2022 Украина попросила США обеспечить ее кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но в администрации Байдена тогда отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. На следующий день против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день в США под давлением конгресса было принято решение о поставках кассетных боеприпасов Украине.

А уже 16 июля президент РФ Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями в том случае, если Украина будет использовать кассетные боеприпасы.

18 июля командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Украина уже получила американские кассетные боеприпасы и через несколько дней они будут готовы к использованию .

Украина
оружие
военные силы Украины
США
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потери окуппантов
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